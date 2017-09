TIMESTALKER: une comédie romantique de SF pour la réalisatrice de "Prevenge"

La comédie noire Prevenge, première réalisation de la Britannique Alice Lowe, a été très remarquée en festivals, et a notamment été sélectionnée en début d'année au Festival de Gérardmer. Ce film reposait sur un pitch merveilleux : une future mère s'y transforme en psychopathe qui assassine des gens sur les ordres que lui donne son bébé à venir. Prevenge sortira en dvd en France le 26 septembre, retrouvez notre critique et la bande annonce en cliquant ici.

La réalisatrice a un nouveau projet, là encore basé sur un pitch attrayant. Timestalker, présenté comme une comédie romantique métaphysique, flirtera avec la science-fiction: le film racontera l'histoire d'une femme qui se réincarne à chaque fois qu'elle tombe amoureuse du mauvais mec. Lowe jouera également dans ce long métrage, aux côtés d'une distribution que l'on retrouvera à chaque réincarnation. "Ce sera une explosion de couleurs et totalement déchainé", commente Alice Lowe.

Le tournage débutera en 2019. Patience...

