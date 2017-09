BOX-OFFICE FRANCE: Barbara plus forte que François Damiens et Cécile de France aux 1eres séances Paris

Petite surprise aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Ce n'est pas la comédie Ôtez-moi d'un doute avec François Damiens et Cécile de France, film le plus diffusé de la semaine avec 24 copies, qui a pris la tête du classement. Le film est battu par Barbara de Mathieu Amalric qui réunit 1419 spectateurs dans 22 salles contre 1179 spectateurs pour Ôtez-moi d'un doute. Le drame Une famille syrienne complète plus mollement le podium avec 248 entrées dans 8 salles.

Le film d'animation Dans un recoin de ce monde fait des débuts encourageants avec 204 spectateurs dans 5 salles seulement. Le démarrage est très difficile en revanche pour la découverte Pop Aye (58 spectateurs dans 6 salles), Napalm de Claude Lanzmann (26 spectateurs dans 3 salles) et O Ka de Souleymane Cissé (26 entrées dans 3 salles). Ces deux derniers films, sélectionnés à Cannes, ne bénéficient semble t-il pas du tremplin du festival...

Source Rentrak France

