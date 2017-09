OSCARS 2018: et les Oscars d'honneur seront décernés à...

On connaît les quatre prochains lauréats de l'Oscar d'honneur : il s'agira des réalisateurs Agnès Varda et Charles Burnett, de l'acteur Donald Sutherland et du directeur de la photographie Owen Roizman.

Réalisatrice de Cléo de 5 à 7, Sans toit ni loi, Les Glaneurs et la glaneuse ou plus récemment Visages, Villages, Agnès Varda n'avait jusqu'ici jamais reçu de citation aux Oscars.

Réalisateur de Killer of Sheep ou My Brother's Weeding, Charles Burnett n'avait lui non plus pas encore été distingué par l'Académie.

C'est une première également pour l'acteur Donald Sutherland, qui s'illustre au cinéma depuis les années 60. Parmi les films marquants de sa riche carrière, citons Les Douze salopards de Robert Aldrich, M.A.S.H. de Robert Altman, Johnny s'en va-t-en guerre de Dalton Trumbo, Klute de Alan J. Pakula, Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, 1900 de Bernardo Bertolucci ou encore JFK d'Oliver Stone.

Le directeur de la photographie Owen Roizman a lui déjà été nommé 5 fois aux Oscars pour French Connection, L'Exorciste, Network, Tootsie et Wyatt Earp. Il a également signé les photographies de la version originale des Femmes de Stepford, des 3 jours du condor ou de La Famille Addams.

Ces prix seront remis le 11 novembre lors des Governors Awards.

