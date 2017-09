WE BLEW IT: gros plan sur le doc présenté aujourd'hui au Festival de Deauville

Comment l’Amérique est-elle passée d’Easy Rider à Donald Trump ? Que sont devenus les rêves et les utopies des années 60 et 70 ? Qu’en pensent, aujourd’hui, ceux qui ont vécu cet âge d’or ? Ont-ils vraiment tout foutu en l’air ?

Ce sont les questions posées par We Blew It, premier long métrage du Français Jean-Baptiste Thoret. Thoret s'est jusqu'ici illustré en tant que journaliste et historien spécialisé dans le cinéma. Michael Mann, Charles Burnett, Jerry Schatzberg, Peter Bogdanovich ou encore Paul Schrader font partie des intervenants de ce documentaire. We Blew It est présenté ce jeudi au Festival du Cinéma Américain de Deauville. Retrouvez toutes les informations sur le festival dans notre dossier spécial.

We Blew It sortira le 8 novembre au cinéma. Découvrez des premières images du film dans notre galerie.

