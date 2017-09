THELMA: une superbe affiche pour la romance fantastique norvégienne sélectionnée à l'Etrange Festival

Thelma quitte sa famille et sa campagne pour poursuivre ses études dans un campus universitaire à Oslo. Elle va connaître des sensations nouvelles et devra affronter sa propre timidité, ses différences, ses premiers émois amoureux... et la découverte d’étranges pouvoirs.

Voici le pitch de Thelma, le nouveau long métrage du Norvégien Joachim Trier (Oslo 31 août). Ce film fantastique fera sa première française dans quelques jours, à l’Étrange Festival, en compétition. Retrouvez tous les détails sur la programmation dans notre dossier spécial.

Thelma sortira le 22 novembre en France. Une nouvelle superbe affiche a été dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie !

