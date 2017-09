FESTIVAL BIARRITZ AMERIQUE LATINE 2017: la sélection

La sélection du Festival Biarritz Amérique Latine a été dévoilée.

10 longs métrages figureront en compétition de cette 26e édition. Parmi les films retenus, citons l'ovni brésilien As boas maneiras de Juliana Rojas et Marco Dutra, le drame chilien Mariana (Los Perros) de Marcela Said ou encore le drame colombien La Defensa del dragon de Natalia Santa. Le jury compétition sera présidé par l'acteur mexicain Brontis Jodorowsky.

Hors compétition, à noter la diffusion de l'inédit La Telenovela errante des Chiliens Valeria Sarmiento et Raul Ruiz ou du singulier brésilien La Fille Alligator. Un focus Colombie et des compétitions courts métrages et documentaires complèteront ce programme.

