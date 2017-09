FORUM DES IMAGES: le programme de la saison 2017/2018 dévoilé

La programmation de la saison 2017/2018 du Forum des Images vient d'être dévoilée. Comme chaque année, la saison s'ouvre par l’Étrange Festival, hébergé dès mercredi par le Forum (et au sujet duquel vous pouvez retrouver notre dossier spécial en cliquant ici).

Cinq grands temps forts rythmeront l'année, avec dès le 20 septembre le cycle Les Incassables qui proposera un voyage à travers l’histoire du cinéma et ses incassables héros, du cinéma burlesque au film d’action. Du 10 janvier au 28 février, le réalisateur américain Oliver Stone sera présent à l'occasion du programme Le Monde est Stone qui proposera un regard kaléidoscopique sur sa filmographie. Du 1er au 23 mars, Les Films qui venaient du froid évoquera, entre documentaires et fictions, gravité écologique et divertissement de science-fiction, la banquise et ses dépendances. La Révolution n'aura pas lieu, du 11 avril au 24 mai, s'interrogera sur ce qu'il reste de l'esprit de révolution au cinéma. Enfin, du 6 juin au 29 juillet, le cycle Ciné ! Pop ! Wizz ! sera consacré à la musique au cinéma, de la pop au glam-rock.

Des festivals seront comme chaque année au menu du Forum, avec en premier lieu la 9e édition du Festival Un état du monde... et du cinéma qui aura lieu du 17 au 26 novembre. Le cinéma libanais sera à l'honneur, ainsi que de nombreux invités et avant-premières. Le Carrefour du Cinéma d'Animation, Le Paris Virtual Film Festival ou les séances spéciales de Panic! X Chroma seront de retour.

Toutes les infos sur le site officiel !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !