78/52 propose une analyse sans précédent de la scène de la douche présente dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock, une scène légendaire qui a bouleversé à jamais les codes du cinéma mondial. Le titre du film fait référence au nombre de plans (78) et de coupes (52) qui ont été nécessaires à la réalisation de cette séquence...

Nous vous parlions de ce documentaire en début d'année et nous vous présentions ses premières images. 78/52 est présenté cette semaine au Festival du Cinéma Américain de Deauville. Retrouvez toutes les informations sur le festival dans notre dossier spécial.

78/52 n'a pas encore de date de sortie française. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !