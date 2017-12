Ce que 2018 nous réserve: Asie

Que nous réserve l’Asie pour 2018 ? Grands cinéastes reconnus, jeunes espoirs et surprises: passage en revue des films attendus !

Le programme asiatique est chargé et très prometteur pour cette année 2018, notamment en ce qui concerne le Japon. Naomi Kawase sera doublement à l'honneur cette année, d'abord avec son très beau mélodrame Vers la lumière qui sort le 10 janvier, puis avec Vision qui mettra en scène Juliette Binoche à la recherche d'une herbe précieuse dans une forêt de Nara. Son illustre compatriote Kiyoshi Kurosawa sera en salles le 14 mars avec la farce de science-fiction Avant que nous disparaissions et présentera également un curieux projet (sélectionné à la Berlinale): Yocho est adapté de la même pièce qu'Avant que nous disparaissions, avec des personnages et une intrigues différents, mais se déroule dans le même univers. Hirokazu Kore-Eda passe au thriller avec The Third Murder qui met en scène Koji Yakusho et qui sortira le 4 avril. Après la superbe doublette Harmonium/Sayonara cette année, Koji Fukada termine le drame mystique The Man From the Sea. Le stakhanoviste Takashi Miike signe lui le thriller Laplace's Witch. Isao Yukisada présentera à la Berlinale le drame River's Edge avec la jeune star Fumi Nikaido. Du côté des espoirs, Ryusuke Hamaguchi, révélé par le monumental Happy Hour, achève le drame sentimental Netemo sametemo. Dans un autre registre, Akira Ikeda, révélé par la comédie lunaire Anatomy of a Paper Clip, réalise la comédie fantastique Ambiguous Places. On parierait bien une pièce sur le poétique Listen to Light de Kyoshi Sugita, qui a commencé à tourner en festival. Côté animation, rendez-vous dès le 3 janvier avec Fireworks de Akiyuki Shinbo et Nobuyuki Takeuchi tandis que Mary et la fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi (Arrietty, le petit monde des chapardeurs et Souvenirs de Marnie) sortira le 21 février.

Programme appétissant également du côté de la Chine. Jia Zhang-Ke achève le drame Ash is Purest White. Lou Ye, dont le superbe Blind Massage est malheureusement resté inédit, aurait tourné un long métrage sur lequel les informations sont encore rares. La rumeur annonce Shadow, fresque historique de Zhang Yimou, à la Berlinale. Le plasticien Ai Weiwei sera en salles le 7 février avec le documentaire Human Flow. Après avoir été beaucoup remarqué en festivals, le drame Tharlo du Chinois d'origine tibétaine Pema Tseden arrive au cinéma dès le 3 janvier. Autre buzz: le thriller Silent Mist de Miaoyan Zhang va dès début 2018 circuler dans les festivals européens. Mais la plus grosse attente est certainement pour l'une des révélations majeures du cinéma mondial de ces dernières années: Bi Gan (Kaili Blues) réalise Long Day’s Journey Into Night, annoncé une nouvelle fois très ambitieux.

Côté Corée du sud, Hong Sang-Soo n'a pas ralenti le rythme. Deux films sont déjà annoncés pour le premier trimestre dans les salles: le magnifique Seule sur la plage la nuit et le plus anecdotique La Caméra de Claire. Bientôt 8 ans (!) après Poetry, Lee Chang-Dong adapte Haruki Murakami avec Burning. Annoncé pour 2018, Parasite, thriller signé Bong Joon-Ho avec Song Kang-Ho, ne devrait a priori pas être visible de sitôt. En revanche, Psychokinesis, thriller de science-fiction par Yeon Sang-Ho (Dernier train pour Busan), devrait être privé de sortie salles chez nous puisqu'il a été acheté par Netflix. De nombreuses fois repoussé, le drame Revivre du vétéran Im Kwon-Taek devrait finalement sortir le 4 avril. Enfin, sélectionné il y a quelques semaines en ouverture du Festival de Busan, le curieux drame Glass Garden de Shin Su-Won sera t-il visible prochainement chez nous ?

En Asie du sud-est, le Philippin Lav Diaz achève The Season of the Devil, un film musical aux premiers visuels très intrigants. Son compatriote Raya Martin change de registre avec le thriller Smaller and Smaller Circles. De Thaïlande, on attend le drame Samui Song de Pen-Ek Ratanaruang ou Someone From Nowhere, nouvelle curiosité de Prabda Yoon, tandis que le prochain Apichatpong Weerasethakul n'est encore semble t-il qu'en pré-production. Le Singapourien Eric Khoo travaille sur la post-production du drame culinaire Ramen Teh. Du côté des jeunes espoirs, on entend pas mal de choses du drame onirique The Seen and the Unseen de l'Indonésienne Kamila Andini, sélectionnée à la Berlinale.

Au Moyen-Orient, l'un des forts buzz est pour l'Israélien Foxtrot, primé à la Mostra de Venise, et qui sort le 25 avril. Avant cela, l'impressionnant documentaire The Taste of Cement du Syrien Ziad Kalthoum sort le 3 janvier. Le crowdpleaser palestinien Wajib de Annemarie Jacir arrive le 14 février. Enfin, l'Iranien Asghar Farhadi vise probablement un fauteuil cannois avec Todos Lo Saben, tourné avec Penélope Cruz et Javier Bardem.