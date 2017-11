THE SEASON OF THE DEVIL: 1res infos sur le surprenant nouveau Lav Diaz

Lav Diaz, le réalisateur philippin de Norte, la fin de l'histoire, Berceuse pour un sombre mystère ou plus récemment La Femme qui est partie, le Lion d'or à Venise sorti en début d'année, est en train d'achever son nouveau film. Celui-ci s'intitule The Season of the Devil (Ang panahon ng halimaw).

Le pitch de ce long métrage n'est pas encore connu, mais on sait qu'il s'agira... d'une comédie musicale. Ou d'une "anti-comédie musicale, un opéra rock", comme le décrit sa productrice Bianca Balbuena. The Season of the Devil a été tourné en Malaisie. Le film est actuellement en post-production et devrait être visible courant 2018. A la Berlinale, où Berceuse pour un sombre mystère avait été primé ?

Des premiers visuels et images de tournage ont été dévoilés. Découvrez-les dans notre galerie.

