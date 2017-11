FESTIVAL DE STOCKHOLM 2017: le palmarès

Le palmarès de la 28e édition du Festival de Stockholm a été annoncé.

C'est Jeune femme, premier long métrage de la Française Léonor Serraille, qui a remporté le Cheval de bronze du meilleur film. Elle succède à la Bulgare Ralitza Petrova dont le film Godless reste pour le moment inédit en France. Serraille est la 7e réalisatrice en 10 ans à remporter le Cheval de bronze dans ce festival. Cette année, sur les 18 films en compétition, 9 ont été réalisés par des femmes. Jeune femme est actuellement visible en salles.

Seule la terre du Britannique Francis Lee a également été distingué avec le prix de la mise en scène et le prix d'interprétation.

Découvrez le palmarès complet ci-dessous :

Meilleur film

Jeune femme, Léonor Serraille

Mise en scène

Seule la terre, Francis Lee

Meilleur premier long-métrage

I Am Not a Witch, Rungano Nyoni

Meilleur scénario

No Date, No Signature, Vahid Jalilvand

Meilleure photographie

Paul Guillhaume, Ava

Meilleure actrice

Antonia Zegers, Mariana

Meilleur acteur

Josh O’Connor, Seule la terre

