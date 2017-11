BOX-OFFICE FRANCE: "Justice League" pas si costaud

Le blockbuster Justice League a logiquement hérité de la première place au box-office français de la semaine. Mais avec 834.493 entrées, ce mégamix reste loin des scores de films tels que Avengers dont les deux chapitres se situaient pour leur démarrage autour des 2 millions d'entrées. Plus bas, la comédie horrifique Happy Birthdead fait son beurre avec 230.654 entrées dans 248 salles.

Après le succès des Garçons et Guillaume, à table ! (plus de 700.000 entrées pour sa première semaine d'exploitation), Maryline de Guillaume Gallienne fait figure de douche froide avec seulement 87.066 entrées dans 211 salles. Le Musée des merveilles de Todd Haynes est également à la peine avec 57.606 entrées dans 165 et ne semble pas vraiment bénéficier du tremplin cannois à l'image de pas des films de la sélection cette année. Par instinct avec Alexandra Lamy passe inaperçu avec 12.192 entrées dans une cinquantaine de salles.

Du côté des anciennes sorties, c'est Au revoir là-haut d'Albert Dupontel qui se maintient le mieux (-29.2% en gagnant près de 100 salles). Le film cumule 1.568.296 entrées en un mois). A Beautiful Day de Lynne Ramsay, autre cannois de l'année, chute lourdement en deuxième semaine (-54.7%) et cumule 129.538 spectateurs en 2 semaines.

