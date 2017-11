LA RIVIÈRE CACHÉE: gros plan sur un mystérieux documentaire canadien

Au cœur d’une forêt profonde, coule une rivière. Sur ses berges, des hommes et des femmes se confient. Dans ce lieu reculé, propice à la réflexion, ils se questionnent sur ce qu’il faut pour atteindre la paix intérieure, supposent l’importance de transmettre quelque chose aux générations futures, réalisent que la fusion amoureuse est un idéal impossible. Alors que le soleil décline derrière les montagnes, les baigneurs s’avouent amèrement le cul-de-sac de certains rêves, mais trouvent encore du sens dans la contemplation de la nature, des étoiles et de la lune...

Voici le pitch de La Rivière cachée, réalisé par Jean-François Lesage. Il s'agit du quatrième long métrage de ce cinéaste canadien. Celui-ci vient d'obtenir une mention spéciale aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal.

Des premières images de La Rivière cachée ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

