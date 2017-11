Des centaines de milliers de chats vagabondent dans les rues d’Istanbul. Pendant des milliers d’années ils sont allés et venus dans la vie des gens, devenant à cette occasion une part essentielle des communautés qui font la richesse de la ville. Sans maîtres, ils vivent entre deux mondes, ni tout à fait sauvages ni tout à fait domestiqués – et ils apportent joie et raison d’être à ceux qu’ils choisissent d’adopter. À Istanbul les chats sont le meilleur miroir de la vie des gens...

Voici le pitch de Kedi, des chats et des hommes, réalisé par la Turque Ceyda Torun. Il s'agit de son premier long métrage. Ce documentaire sortira le 27 décembre en France.

