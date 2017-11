BOX-OFFICE US: vers un très bon démarrage de "Coco" ?

Coco, le nouveau long métrage de Pixar, devrait sans surprise prendre la tête du classement au box-office américain ce weekend. Avec un score estimé aux alentours de 70 millions de dollars, le film effectuerait un très bon démarrage et pourrait devenir le 5e meilleur début d'un film Pixar s'il bat les 70.4 millions des Indestructibles et les 70.2 millions du Monde de Némo. Le film d'animation devrait donc déloger Justice League de sa place de leader après un premier weekend déjà décevant la semaine passée. Coco sort le 29 novembre en France, retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

