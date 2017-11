FESTIVAL TOKYO FILMEX 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival Tokyo Filmex a été dévoilée. Le Grand Prix a été décerné ex-aequo à deux longs métrages indonésiens, tous les deux signés par des réalisatrices.

Le premier est Marlina, la tueuse en 4 actes de l'Indonésienne Mouly Surya. Dévoilé à la Quinzaine des Réalisateurs, ce film raconte, au cœur des collines reculées d’une île indonésienne, l'histoire de Marlina, une jeune veuve qui vit seule. Un jour, surgit un gang venu pour l’attaquer, la violer et la dépouiller de son bétail. Pour se défendre, elle tue plusieurs de ces hommes, dont leur chef. Décidée à obtenir justice, elle s’engage dans un voyage vers sa propre émancipation. Mais le chemin est long, surtout quand un fantôme sans tête vous poursuit. Retrouvez des premières images du film en cliquant ici.

Le second est The Seen and the Unseen de l'Indonésienne Kamila Andini. Ce film raconte l'histoire d'une jeune fille de 10 ans qui s'évade dans une réalité onirique pour affronter la perte de son frère jumeau. Retrouvez des premières images du film en cliquant là.

A noter que La Nuit où j'ai nagé, long métrage co-réalisé par le Français Damien Manivel et le Japonais Kohei Igarashi, a remporté le prix du jury étudiant. La Nuit où j'ai nagé est sélectionné cette semaine au Festival Entrevues Belfort, notre critique sera bientôt en ligne.

