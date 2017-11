THE BUTTERFLY TREE: 1res images d'une comédie dramatique australienne haute en couleurs

Al, père célibataire, et son fils adolescent Fin tombent sous le charme de Evelyn, une ex-reine du burlesque. Ils se disputent tous les deux ses faveurs...

Voici le pitch de The Butterfly Tree, premier long métrage de l'Australienne Priscilla Cameron. The Butterfly Tree a fait sa première mondiale à la rentrée au Festival de Toronto et vient de sortir en Australie.

Découvrez des premières images hautes en couleurs de ce film dans notre galerie.

