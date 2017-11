BOX-OFFICE US: "Coco" et "Call Me By Your Name" brillent

Comme l'indiquaient les premières estimations du weekend, le nouveau Pixar Coco a fait mouche au box-office américain. Le film d'animation récolte 71.2 millions de dollars sur son weekend de Thanksgiving, long de 5 jours. Coco est un très gros budget, estimé entre 175 et 200 millions de dollars. Du côté des sorties limitées, Call Me By Your Name transforme son gros buzz en une excellente moyenne par copie: 400.000 dollars dans 4 salles seulement.

Parmi les anciennes sorties, après un premier weekend décevant, Justice League recule de 56.6% et cumule 171.1 millions de dollars. Le blockbuster est un budget géant de 300 millions de dollars. Le mélodrame Wonder, succès surprise du weekend dernier, se maintient très bien: -19% seulement pour ce film avec Julia Roberts et Jacob Tremblay, qui en est déjà à 69.4 millions de dollars alors qu'il n'a coûté "que" 20 millions.

Source

