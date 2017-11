BOX-OFFICE FRANCE: Daniel Auteuil et Camélia Jordana brillent aux 1res séances Paris

Le Brio avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Le film attire 1811 spectateurs dans 22 salles, ce qui pourrait permettre à Yvan Attal de rebondir après les flops de Ils sont partout et Do Not Disturb - si ce score se confirme sur le reste du territoire. Marvin ou la belle éducation d'Anne Fontaine ne permet pas à la réalisatrice de réaliser à nouveau sa performance des Innocentes: le film compte 709 spectateurs dans 17 salles. Le podium est complété par la comédie Madame avec Toni Collette et Rossy de Palma qui s'offre une belle moyenne par copie avec 613 spectateurs dans 9 salles seulement.

Pour les autres, c'est globalement la soupe à la grimace. Battle of the Sexes part un peu mieux que Borg McEnroe la semaine passée mais sans briller pour autant (559 entrées dans 19 salles). Le fantastique norvégien de Thelma est à la peine (314 entrées dans 12 salles) et c'est pire encore pour la fable de super-héros hongrois La Lune de Jupiter, nouveau film cannois à bider avec 98 spectateurs dans 6 salles. L'Argentin La Educacion del rey passe pour le moment inaperçu avec 12 entrées dans 6 salles.

Source Rentrak France

