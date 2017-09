SMALLER AND SMALLER CIRCLES: 1eres images d'un thriller signé par le Philippin Raya Martin

Années 90, le corps éviscéré d'un garçon est retrouvé dans les déchets d'une immense décharge de treize hectares, mais personne ne semble s'en préoccuper. Quand la victime est un enfant pauvre, sans visage et sans nom - qui va s'en soucier ? Le père Gus Saenz, anthropologue et jésuite, s'implique dans cette affaire alors qu'un nombre alarmant de garçons pré-adolescents morts sont retrouvés dans la décharge. Le père Gus et son collègue père Jérôme reçoivent l'aide de la journaliste Joanna Bonifacio tandis qu'ils enquêtent sur ces meurtres à travers le paysage urbain de Manille.

Voici le pitch de Smaller And Smaller Circles, qui laisse imaginer un changement de registre pour le Philippin Raya Martin, qu'on a découvert avec des films tels que Now Showing ou Independencia, tous les deux sélectionnés à Cannes. Ce thriller sera dévoilé hors compétition lors du prochain Festival de Busan, qui se déroulera du 12 au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !