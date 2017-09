BOX-OFFICE FRANCE: démarrage canon pour "Ça", flop pour Louise Bourgoin et Stéphane De Groodt

Comme à peu près partout sur le globe, l'adaptation de Ça est un gros succès dans les salles françaises. Avec 908.589 entrées dans 354 salles, le film d'horreur réalise un démarrage peu commun pour le genre en France. Diffusé dans à peu près autant de salles (321), le polar Mon garçon avec Guillaume Canet fait de la figuration avec 150.450 entrées.

La comédie L'un dans l'autre avec Louise Bourgoin et Stéphane De Groodt est un flop avec 108.719 entrées dans 340 salles. Les débuts ne sont pas brillants non plus pour Gauguin – Voyage de Tahiti avec Vincent Cassel: seulement 84.248 spectateurs dans 226 salles. Bon démarrage en revanche pour Faute d'amour du Russe Andrei Zviagintsev, avec 68.330 entrées dans seulement 104 salles. C'est le meilleur démarrage du cinéaste en France devant Elena et Leviathan, qui avaient déjà bien marché mais qui avait débuté entre 40.000 et 45.000 entrées.

Du côté des anciennes sorties, le thriller Seven Sisters avec Noomi Rapace confirme son succès chez nous en ne reculant que de 31.8% en 4e semaine (1.356.119 entrées). Le radical mother! de Darren Aronofsky polarise (-58.6%) et n'en est qu'à 268.775 entrées en 2 semaines. Nouveau bide pour Michel Hazanavicius: après l'échec monumental de The Search, Le Redoutable vide lui aussi les salles avec 103.728 entrées en 2 semaines et un gadin de 56.9%.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !