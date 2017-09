THE ARTIST REBORN: gros plan sur la comédie dramatique sélectionnée au Festival du Film Coréen

Après dix années passées en Europe à étudier et peindre, Giselle est de retour en Corée. Artiste jusqu’au bout des ongles, elle a un avis sur tout, de ce qui fait la qualité d’un café aux toiles d’un vieil artistes qu’elle déteste. Jae-beom, jeune directeur d’une galerie toujours en quête de talents à faire découvrir, a un coup de foudre pour les toiles de Giselle. Il en est persuadé, il tient là une artiste rare qui va exploser dans le milieu. Rien ne va pourtant se passer comme il l’imaginait.

Voici le pitch de The Artist: Reborn, premier long métrage du Coréen Kim Kyoung-Won. Cette comédie dramatique fait partie des films sélectionnés au Festival du Film Coréen à Paris. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de The Artist: Reborn ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

