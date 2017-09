QUALITY TIME: gros plan sur une curiosité néerlandaise sélectionnée à la Roche-sur-Yon

Quality Time tisse le portrait de cinq personnages. A chaque épisode sa propre forme : de l'animation ultra-minimaliste au réalisme en passant par le conte de fées...

Quality Time est le premier long métrage du Néerlandais Daan Bakker. Ce film a été primé en début d'année au Festival de Rotterdam, et fera sa première française au Festival de la Roche-sur-Yon dont la sélection vient d'être dévoilée. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici. Le Festival de la Roche-sur-Yon sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Des premières images de Quality Time ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

