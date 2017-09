BOX-OFFICE US: vers un nouveau flop pour Tom Cruise ?

La sortie du hasbeenat ne semble pas venir pour Tom Cruise au box-office américain. L'acteur, hors de la franchise Mission: Impossible, n'a plus connu de gros succès outre-Atlantique depuis... 12 ans et La Guerre des mondes de Steven Spielberg. Lions et Agneaux, Valkyrie, Night & Day, Rock of Ages, Jack Reacher, Oblivion, Edge of Tomorrow, Jack Reacher: Never Go Back et La Momie ont été soit des bides, soit des semi-déceptions. D'abord sorti à l'étranger où Cruise continue d'être une marque actuelle, Barry Seal: American Traffic ferait un premier weekend entre 13 et 15 millions de dollars. Cela pourrait constituer, hors sorties limitées, son démarrage le plus faible depuis Lions et Agneaux il y a 10 ans. Flatliners, le remake de L'Expérience interdite, passe inaperçu avec 8 millions de dollars pour un budget de 19 millions.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !