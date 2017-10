FESTIVAL BIARRITZ AMERIQUE LATINE 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival Biarritz Amérique Latine a été dévoilée.

C'est le Vénézuélien La Familia de Gustavo Rondón Córdova qui a remporté l'Abrazo du meilleur film. La Familia raconte l'histoire de Pedro, 12 ans, qui erre avec ses amis dans les rues violentes d’une banlieue ouvrière de Caracas. Quand il blesse gravement un garçon du quartier lors d’un jeu de confrontation, son père, Andrés, le force à prendre la fuite avec lui pour se cacher. Andrés découvre son incapacité à contrôler son fils adolescent mais cette nouvelle situation rapprochera père et fils comme jamais auparavant... La Familia sortira prochainement en France. Découvrez des premières images du film dans notre galerie.

Le prix du jury est allé au Chilien Mariana de Marcela Said. Nouveau film de la réalisatrice de L’Été des poissons volants, Mariana raconte l'histoire d'une quadragénaire issue de la haute bourgeoisie chilienne s’efforçant d’échapper au rôle que son père, puis son mari, qui ont toujours défini pour elle. Elle éprouve une étrange attirance pour Juan, son professeur d’équitation de 60 ans, ex-colonel suspecté d’exactions pendant la dictature. Mais cette liaison ébranle les murs invisibles qui protègent sa famille du passé. Jusqu’où Mariana, curieuse, insolente et imprévisible sera-t-elle capable d’aller ? Mariana sortira en France le 13 décembre. Retrouvez des images du film dans notre galerie.

Le Brésilien Les Bonnes manières de Marco Dutra et Juliana Rojas (lire notre entretien) a reçu une mention spéciale. Retrouvez notre critique et la bande annonce de ce bel ovni en cliquant ici.

La compétition documentaire a elle été remportée par le Brésilien Cine Sao Paulo de Ricardo Martensen et Felipe Tomazelli qui suit le parcours d'un projectionniste amoureux du cinéma qui se bat la réouverture d'un cinéma cher à son cœur.

