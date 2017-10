FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival de San Sebastian a été dévoilé.

Après avoir mystérieusement erré dans de grands festivals avec certaines de ses réalisations (une vingtaine en une dizaine d'années), James Franco hérite enfin du gros lot avec The Disaster Artist, lauréat du Coquillage d'or. The Disaster Artist raconte, au début des années 2000, l'histoire du cinéaste Tommy Wiseau qui écrit et réalise le film The Room. À sa sortie en 2003, il sera considéré comme un nanar devenu culte au point d'être surnommé « le Citizen Kane des mauvais films ». Découvrez des premières images du film dans notre galerie.

Le prix spécial du jury est allé à l'Espagnol Handia de Aitor Arregi et Jon Garaño. Son pitch: après avoir combattu lors de la Première Guerre carliste, Martin retourne dans sa ferme familiale où il découvre que son jeune frère est désormais bien plus grand que lui. Persuadés que des gens paieront pour voir l'homme le plus grand du monde, les deux frères s'embarquent pour un voyage en Europe...

L'Argentin Alanis de Anahí Berneri fait coup double: prix de la mise en scène pour sa réalisatrice et prix d'interprétation féminine. Le Roumain Bogdan Dumitrache a lui reçu le prix d'interprétation masculine pour Pororoca.

Enfin, le prix du scénario est allé à l'Argentin Una especie de familia tandis que l'Allemand Der Hauptmann a remporté celui de la meilleure photographie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !