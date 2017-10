FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE DE DINARD 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival du Film Britannique de Dinard vient d'être dévoilé.

C'est le drame romantique Seule la terre, premier long métrage du Britannique Francis Lee, qui a été sacré. Remarqué en début d'année à Sundance et à la Berlinale, Seule la terre raconte l'histoire d'un jeune éleveur de moutons qui noie ses frustrations quotidiennes dans l’alcool et tente de les oublier par des relations sexuelles occasionnelles, jusqu’à l’arrivée d’un migrant roumain engagé pour la période d’agnelage... Seule la terre sort en France le 6 décembre, retrouvez notre critique et des premières images du film en cliquant ici !

Daphne, premier long métrage de Peter Mackie Burns, a lui remporté le prix du scénario. Ce film raconte l'histoire de Daphne dont les folles journées dans le restaurant où elle travaille succèdent des nuits enivrées terminées dans les bras d’inconnus. Elle est spirituelle, drôle et aime faire la fête, mais sous sa personnalité à l’humour acerbe Daphne n’est pas heureuse. Lorsqu’elle sauve la vie de Benny, un épicier poignardé devant ses yeux lors d’une tentative de vol, sa carapace commence à se briser. Peu à peu, Daphne réalise la nécessité d’un grand changement dans sa vie.

Enfin, le prix du public est allé à Pili, premier long métrage là encore, signé Leanne Welham. Ce film raconte l'histoire de Pili, ouvrière agricole dans la campagne tanzanienne. Elle peine à nourrir ses enfants avec ses deux dollars quotidiens et s’évertue tant bien que mal à dissimuler sa séropositivité. Quand elle apprend qu’un étal se libère sur le marché local, elle voit une lueur d’espoir. Mais avec seulement deux jours pour réunir l’argent nécessaire à son obtention, elle est obligée de prendre des décisions lourdes de conséquences. Jusqu’où sera t-elle prête à aller pour une vie meilleure ?

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !