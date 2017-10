POPPY GOES TO HOLLYWOOD REDUX: gros plan sur une comédie cambodgienne sélectionnée à Busan

Mony est un perdant qui traîne dans les rues de Phnom Penh. Mony est témoin d'un meurtre, l'obligeant à chercher refuge auprès de son frère aîné, performer transgenre dans un club de drag queens. Maintenant en fuite avec les amis de son frère, habillé en danseuse répondant au nom de Poppy, Mony doit se cacher au Hollywood, une boîte de nuit dans la campagne cambodgienne. Alors que tout le monde le recherche, Mony doit s'adapter à sa nouvelle identité ...

Voici le pitch de Poppy Goes to Hollywood Redux, second long métrage de Visal Sok. Poppy Goes to Hollywood Redux a pour particularité d'être une comédie cambodgienne, et sera dévoilé en première mondiale lors du prochain Festival de Busan, qui se déroulera du 12 au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

