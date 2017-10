OSCARS 2018: l'Afrique du sud a choisi son candidat

L'Afrique du sud a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit des Initiés de John Trengove. Ce film raconte l'histoire de Xolani, ouvrier solitaire, qui participe avec d’autres hommes de sa communauté aux cérémonies rituelles d’initiation d’une dizaine d’adolescents. L’un deux, venu de Johannesburg, découvre un secret précieusement gardé... Primé à Sundance puis sélectionné à la Berlinale, Les Initiés est sorti chez nous en avril dernier.

L'Afrique du sud a remporté une fois l'Oscar du meilleur film en langue étrangère: pour Mon nom est Tsotsi de Gavin Hood, en 2005. C'est la dernière fois que le pays a été nommé dans cette catégorie.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

