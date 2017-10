BOX-OFFICE US: Tom Cruise bien pâle face à "Ça"

Annoncé entre 13 et 15 millions de dollars par les premières estimations du weekend, Barry Seal: American Traffic débute finalement un peu mieux que prévu au box-office américain avec 17 millions de dollars. Cela reste assez pâle pour Tom Cruise qui est à la recherche d'un vrai succès outre-Atlantique en dehors de sa franchise Mission: Impossible. Le film a coûté 50 millions de dollars. L'absolument pas attendu remake de L'Expérience interdite, Flatliners, passe inaperçu avec 6.7 millions de dollars sur plus de 2500 écrans.

Le film d'horreur Ca conserve la tête après un mois d'exploitation et frôle les 300 millions de dollars (291 millions). Battle of the Sexes avec Emma Stone et Steve Carell, pour sa sortie élargie à un millier de salles, décolle doucement avec 4 millions au compteur. La sortie limitée de Confident royal de Stephen Frears avec Judi Dench est pour le moment convaincante avec 1.2 million de dollars dans moins de 100 salles.

