ROKUROKU: 1eres images complètement folles du film d'horreur japonais sélectionné à Busan

Izumi reçoit un jour un message d'une ancienne camarade de classe, Mika. Elle ne garde que des souvenirs mitigés de cette jeune fille, mais accepte néanmoins de la retrouver dans un restaurant qui se situe à l'intérieur d'un hôtel. Un hôtel dont ni Izumi ni Mika n'arrivent à trouver la sortie...

Voici le pitch de Rokuroku: The Promise of the Witch, nouveau long métrage du Japonais Yudai Yamaguchi (Meatball Machine). Ce film d'horreur sera dévoilé en première mondiale lors du prochain Festival de Busan, qui se déroulera du 12 au 21 octobre. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici.

Des premières images de ce film, complètement folles, ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

