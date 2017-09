BOX-OFFICE FRANCE: Juliette Binoche explose "Le Petit Spirou" aux 1eres séances Paris

Surprise aux premières séances parisiennes de ce mercredi: plus grosse sortie de la semaine avec 23 copies, et a priori plus grand public, Le Petit Spirou a été laminé par Un beau soleil intérieur de Claire Denis. Diffusé dans 20 salles, le film avec Juliette Binoche a attiré 1488 spectateurs dans 20 salles. L'adaptation de la bande dessinée démarre très mal avec 806 entrées seulement. Ce rapport de force devrait s'inverser sur la totalité du territoire où Le Petit Spirou est très largement plus distribué, mais ces chiffres n'annoncent pas un succès foudroyant. Le Jeune Karl Marx de Raoul Peck complète solidement le podium avec 632 entrées dans 12 salles.

Demain et tous les autres jours de Noémie Lvovsky débute mal avec 365 entrées dans 14 salles. C'est encore pire pour Le Château de verre avec Brie Larson qui ne compte que 282 spectateurs dans 16 salles. Le documentaire Une suite qui dérange passe cruellement inaperçu avec 127 entrées dans 12 salles. Débuts sur la pointe des pieds pour la découverte Stupid Things (96 entrées dans 4 salles). Kalachakra ferme la marche avec 9 entrées dans 1 salle.

Source Rentrak France

