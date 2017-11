SILENT MIST: 1res images d'un buzz venu de Chine

Dans une petite ville apparemment tranquille, un violeur sort de l'ombre, la nuit, à la recherche de proies.

Voici le pitch de Silent Mist, nouveau long métrage du Chinois Miaoyan Zhang. Ce film, librement inspiré de faits réels, a été remarqué lors du dernier Festival de Busan où il a été diffusé dans la section Window on Asian Cinema.

D'intrigantes premières images ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !