FESTIVAL DES 3 CONTINENTS 2017: le palmarès de la rédaction

La 39e édition du Festival des 3 Continents, que vous avez pu suivre en direct sur FilmDeCulte, s'achève ce mardi soir. Quel film remportera la Montgolfière d'or ? La rédaction a vu tous les longs métrages et, en attendant le verdict officiel, vous livre son palmarès personnel...

Nicolas Bardot

Montgolfière d'or: Comme un cheval fou, Tao Gu (Chine)

Montgolfière d'argent: Angels Wear White, Vivian Qu (Chine)

Meilleur film hors compétition: Les Bonnes manières, Marco Dutra & Juliana Rojas (Brésil)

Gregory Coutaut

Montgolfière d'or: Angels Wear White, Vivian Qu (Chine)

Montgolfière d'argent: Comme un cheval fou, Tao Gu (Chine)

Meilleur film hors compétition: Les Bonnes manières, Marco Dutra & Juliana Rojas (Brésil)

Le site officiel

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !