FESTIVAL BLACK MOVIE 2018: la sélection dévoilée !

La sélection du Festival Black Movie, festival des films indépendants de Genève, a été dévoilée. Chaque année, le festival suisse explore le cinéma indépendant dans toute sa diversité, avec une grande curiosité et un esprit de recherche. Quelques unes des surprises de l'année se trouvent ici ! Ces films sont divisés en différentes sections.

La section A suivre met à l'honneur des grands noms du cinéma mondial, tels que le Japonais Kiyoshi Kurosawa avec sa farce de SF Avant que nous disparaissions, l'Argentine Lucrecia Martel avec sa fresque Zama, le Chinois Miaoyan Zhang avec le drame Silent Mist ou son compatriote Wang Bing avec son documentaire Madame Fang.

La section Mauvais genre, conçue comme une ode à l’équivoque, sera l'occasion de voir le conte fantastique brésilien Les Bonnes manières de Marco Dutra & Juliana Rojas, le drame thaïlandais Malila : The Farewell Flower, le drame philippin Those Long Haired Nights, la comédie japonaise Suffering of Ninko, la comédie érotique argentine Taekwondo ou encore le récit d'apprentissage américain They. Ce programme sera complété par une sélection Mauvais genre rétroqueer 18+ qui proposera notamment la découverte chinoise The Night de Hao Zhou.

La section Les Résistantes mettra en avant des héroïnes qui s’érigent contre le pouvoir et tentent de prendre leur destin en main. Parmi les films retenus: Maman Colonelle, le documentaire impressionnant de Dieudo Hamadi. La section Sympathy for Mr Vengeance, titrée en clin d'oeil à Park Chan-Wook, proposera des variations inventives autour du « œil pour œil, dent pour dent ». Parmi les films retenus: l'incroyable ovni Dragonfly Eyes du Chinois Xu Bing, le film gore complètement dingue Meatball Machine Kodoku du Japonais Yoshihiro Nishimura , le film d'horreur Vampire Clay du maquilleur japonais Soîchi Umezawa ou encore le déroutant thriller écolo Pokot de la Polonaise Agnieszka Holland.

La section Toi aussi mon fils étudiera les rapports père-fils à travers plusieurs longs métrages tandis que la section Le Salaire de la peur proposera un panorama mondial de films mettant en scène le travail dans des conditions à la fois extrêmes et quotidiennes.

Le Festival Black Movie se déroulera du 19 au 28 janvier à Genève et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. Toutes les infos sur le site officiel !

