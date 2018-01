FESTIVAL DE GERARDMER 2018: un hommage dévoilé

Un hommage sera réservé lors du prochain Festival du Film Fantastique de Gérardmer au réalisateur espagnol Álex de la Iglesia. Álex de la Iglesia a remporté le Grand Prix au festival en 1996 avec Le Jour de la bête, décerné par le jury présidé par Rutger Hauer. Il réalise son premier long métrage, la comédie SF Action mutante, en 1993. Suivront entre autres les comédies noires Mes chers voisins et Le Crime farpait, la comédie dramatique Balada triste (qui lui vaut le prix de la mise en scène à la Mostra de Venise) ou plus récemment le thriller Pris au piège.

La 25e édition du Festival du Film Fantastique de Gérardmer aura lieu du 31 janvier au 4 février et sera à suivre comme chaque année sur FilmDeCulte. A l'occasion de cette édition hommage, un sondage a été réalisé auprès des internautes et festivaliers afin d'élire le Grand Prix des Grand Prix. C'est Scream de Wes Craven qui a été plébiscité, et qui sera rediffusé lors du festival.

La sélection sera dévoilée prochainement. Retrouvez nos pronostics en cliquant ici.

