OSCARS 2018: les nominations de la guilde des directeurs de la photographie dévoilées

Les nominations de l'ASC (American Society of Cinematographers), désignant les meilleurs directeurs de la photographie de l'année, ont été dévoilées. Parmi les 5 films retenus, l'un d'entre eux à une photo signée par une femme, Rachel Morrison (pour Mudbound). Elle est la première femme de l'histoire à recevoir cette citation. Une autre catégorie, intitulée Spotlight, met en lumière le travail de directeur de la photographie sur des films étrangers.

Découvrez les nommés ci-dessous.

Sorties salles

Roger Deakins pour “Blade Runner 2049”

Bruno Delbonnel pour “Les Heures sombres”

Hoyte van Hoytema pour “Dunkerque”

Dan Laustsen pour “La Forme de l'eau”

Rachel Morrison pour “Mudbound”

Spotlight

Máté Herbai pour “Corps et âme”

Mikhail Krichman pour “Faute d'amour”

Mart Taniel pour “November”

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !