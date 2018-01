OSCARS 2018: les nominations de la guilde des costumiers

C'est désormais au tour de la guilde des costumiers de dévoiler ses nommés de l'année. Il s'agit là encore d'un indicateur en vue des Oscars. Parmi les nommés, on retrouve notamment Get Out ou 3 Billboards, les panneaux de la vengeance, dont les jeans ne sont quand même pas tout à fait comme les jeans des autres films.

Découvrez les nommés ci-dessous.

Films contemporains

“Get Out”

“I, Tonya”

“Kingsman : Le Cercle d'or”

“Lady Bird”

“3 Billboards, les panneaux de la vengeance”

Films d'époque

“Dunkerque”

“The Greatest Showman”

“Le Crime de l'Orient-Express”

“Phantom Thread”

“La Forme de l'eau”

Films fantastiques

“La Belle et la Bête”

“Blade Runner 2049”

“Star Wars: les derniers Jedi”

“Thor: Ragnarok”

“Wonder Woman”

