BOX-OFFICE FRANCE: tout le monde au diesel lors des 1res séances Paris

Aucune nouveauté n'a pris de démarrage foudroyant aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Downsizing d'Alexander Payne, plus grosse sortie de la semaine, hérite de la première place avec 1000 entrées dans 26 salles. Normandie nue suit avec 863 entrées dans 26 salles. Le podium est complété par la comédie La Monnaie de leur pièce avec 512 entrées dans 14 salles, qui devance Vers la lumière de Naomi Kawase avec 316 entrées dans 13 salles.

Seule sur la plage la nuit de Hong Sang-Soo se glisse dans le top 5 avec 171 entrées dans 5 salles seulement. Que le diable nous emporte de Jean-Claude Brisseau s'en tire avec la meilleure moyenne de la semaine parmi les nouveautés avec 78 tickets dans 2 salles.

Source Rentrak France

