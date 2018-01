FESTIVAL DE ROTTERDAM 2018: la compétition dévoilée

La compétition du prochain Festival de Rotterdam vient d'être dévoilée. Celle-ci est dédiée aux découvertes et jeunes cinéastes. Huit longs métrages figurent en compétition. Parmi les films retenus: Piercing de l'Américain Nicolas Pesce (révélé par son film d'horreur The Eyes of My Mother) qui met en scène Mia Wasikowska dans une adaptation de Ryu Murakami ou I Have a Date with Spring de Baek Seung-Bin (découvert avec le très singulier Members of the Funeral). Les autres longs métrages viennent des Philippines, de Chine, du Portugal, du Brésil, de Palestine et des Pays-Bas.

Nous reviendrons en détails sur ces films très prochainement. Découvrez les huits films sélectionnés ci-dessous.

Djon África, João Miller Guerra/Filipa Reis (Portugal)

I Have a Date with Spring, Baek Seungbin (Corée du sud)

Nervous Translation, Shireen Seno (Philippines)

Piercing, Nicolas Pesce (États-Unis)

Possessed, Metahaven/Rob Schröder (Pays-Bas)

The Reports on Sarah and Saleem, Muayad Alayan (Palestine)

Sultry, Marina Meliande (Brésil)

The Widowed Witch, Cai Chengjie (Chine)

Source

