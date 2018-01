OSCARS 2018: les nominations de la guilde des réalisateurs dévoilées

Les nominations de la Directors Guild of America, récompensant le meilleur réalisateur (quasi-exclusivement parmi les productions américaines) de l'année. Il s'agit d'un indice important en vue des Oscars.

A noter que Greta Gerwig a obtenu une citation pour Lady Bird. C'est seulement la 7e réalisatrice de l'histoire à être nommée après Lina Wertmuller (pour Pasqualino en 1975), Randa Haines (pour Les Enfants du silence en 1987), Barbra Streisand (pour Le Prince des marées en 1992), Jane Campion (pour La Leçon de piano en 1994), Sofia Coppola (pour Lost in Translation en 2004) et Kathryn Bigelow (pour Démineurs en 2010 et Zero Dark Thirty en 2013). Cette dernière est la seule à avoir remporté le trophée.

Découvrez les nommés ci-dessous.

Meilleur réalisateur

Guillermo Del Toro, La Forme de l'eau

Greta Gerwig, Lady Bird

Martin McDonagh, 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Christopher Nolan, Dunkerque

Jordan Peele, Get Out



Meilleur nouveau réalisateur

Geremy Jasper, Patti Cake$

William Oldroyd, Lady Macbeth

Jordan Peele, Get Out

Taylor Sheridan, Wind River

Aaron Sorkin, Le Grand jeu

Source

