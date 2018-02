FESTIVAL DE GERARDMER 2018: jours 1 et 2 !

Le Festival du Film Fantastique de Gérardmer, c'est parti ! Le festival est à suivre en direct sur FilmDeCulte. Retrouvez ci-dessous nos premiers articles consacrés aux films diffusés ces deux premiers jours. En attendant de nombreux autres...

Compétition

Le Secret des Marrowbone, Sergio G. Sanchez

The Lodgers, Brian O'Malley

Tragedy Girls, Tyler MacIntyre

Hors compétition

Avant que nous disparaissions, Kiyoshi Kurosawa

Séance culte

Scream, Wes Craven

