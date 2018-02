NOMITURI SAMURAI: une curieuse affiche pour la comédie japonaise

Hironoshin Kobayashi est un samouraï du domaine de Nagaoka. Un jour, il suscite la colère de son daimyo. Celui-ci lui donne une tâche à accomplir : enlever les puces des chats. Mais le samouraï va plutôt offrir ses services sexuels à diverses clientes...

Voici le pitch de la comédie Nomituri Samurai. Cette comédie est réalisée par Yasuo Tsuruhashi et met en scène Hiroshi Abe, qu'on a pu voir à plusieurs reprises ces dernières années chez Hirokazu Kore-Eda.

Nomituri Samurai sortira ce printemps au Japon. Découvrez son affiche dans notre galerie.

