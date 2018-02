Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté commettent un crime sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine, le temps d’une croisière répressive sur un voilier. Les garçons se mutinent. Ils échouent sur une île sauvage où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose peut commencer...

Voici le pitch des Garçons sauvages, premier long métrage du Français Bertrand Mandico. Les Garçons sauvages est un ovni entouré d'un fort buzz - une réputation tout à fait méritée. Retrouvez notre critique en cliquant ici.

Les Garçons sauvages sortira le 28 février en France, découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !