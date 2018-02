FESTIVAL DE GERARDMER 2018: jour 3 !

Le Festival du Film Fantastique de Gérardmer, suite ! Le festival est à suivre en direct sur FilmDeCulte. Retrouvez ci-dessous nos nouveaux articles consacrés aux films diffusés ce troisième jour. En attendant de nombreux autres...

Compétition

Les Bonnes manières, Juliana Rojas & Marco Dutra

Revenge, Coralie Fargeat

Hors compétition

La Nuit a dévoré le monde, Dominique Rocher

78/52, Alexandre O. Philippe

Cold Skin, Xavier Gens

Séance culte

Le cinéma de Clive Barker

Entretiens

"Pour nous, c'est une déclaration politique" - entretien avec Juliana Rojas et Marco Dutra, réalisateurs des Bonnes manières

"Quand il s’agit de mettre de la thune, c’est pas la cause féministe qui rallie les gens" - entretien avec Coralie Fargeat, réalisatrice de Revenge

Notre dossier

Toutes les infos sur le festival

