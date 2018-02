Festival de Gérardmer: 78/52

78/52

Note FilmDeCulte : États-Unis, 2017De Alexandre O. Philippe Durée : 1h31

Une analyse sans précédent de la scène de la douche présente dans le film Psychose d’Alfred Hitchcock, une scène légendaire qui a bouleversé à jamais les codes du cinéma mondial...

HYGIÈNE DE L'ASSASSIN

C'est peut-être la séquence la plus emblématique du cinéma d'horreur – mais c'est aussi l'une des séquences les plus connues du cinéma tout court : Marion Crane, après un long périple clandestin, lave son corps en même temps que ses péchés dans la douche d'un motel isolé. Le réalisateur américain Alexandre O. Philippe revient dans 78/52 sur Psychose d'Alfred Hitchcock et sur cette scène-clef. Une démarche aux portes du fétichisme qui rappelle celle de Room 237 de Rodney Ascher, mais là où Room 237 décortiquait autant Shining de Stanley Kubrick que les fantasmes nés de l'esprit de fans et cinéphiles, 78/52 (78 comme le nombre de plans, 52 comme le nombre de coupes) a une approche plus terre-à-terre de ladite séquence (et rayonne à l'occasion sur quelques autres films d'Hitchcock). Celle-ci est observée à la loupe par de (trop?) nombreux intervenants, de Guillermo Del Toro à Jamie Lee Curtis en passant par Bret Easton Ellis et Martin Scorsese. Et si le film a parfois quelque chose d'un peu trop hagiographique, son parti-pris a pour le mérite d'être fun et de donner immédiatement envie de se replonger sous la douche du Bates Motel...