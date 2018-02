FESTIVAL DE ROTTERDAM 2018: le palmarès !

Le palmarès du Festival de Rotterdam, dédié aux découvertes du cinéma d'auteur, a été dévoilé.

C'est le Chinois The Widowed Witch, premier long métrage de Cai Chengjie, qui a remporté le Tiger Award du meilleur film. The Widowed Witch est le récit féministe de Erhao, veuve pour la troisième fois, et qui s'évade au cœur de la Chine rurale. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Le prix spécial du jury est allé au scénario de The Reports on Sarah and Saleem écrit par le Palestinien Rami Alayan. The Reports on Sarah and Saleem raconte comment la liaison d'un homme palestinien marié et d'une femme israélienne mariée prend une tournure politique lorsqu'ils sont repérés au mauvais endroit, au mauvais moment. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Le prix de la section parallèle Bright Future a récompensé Azougue Nazaré du Brésilien Tiago Melo. Azougue Nazaré se déroule dans l'univers des battles de samba, qu'un pasteur local voit d'un mauvais oeil. Pendant ce temps, des événements étranges se succèdent dans la ville...

Le palmarès complet

