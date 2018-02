Emil travaille avec son frère dans une carrière de calcaire et vend aux mineurs l'alcool frelaté qu’il fabrique. Les relations changent lorsque la mixture préparée par Emil est accusée d’avoir empoisonné l’un d’entre eux.

Voici le pitch de Winter Brothers, premier long métrage de l'Islandais Hlynur Palmason (lire notre entretien). Primé l'été dernier à Locarno et en début d'année à Angers, ce film très singulier est l'une des révélations de ces derniers mois. Retrouvez notre critique en cliquant ici.

Winter Brothers sortira le 21 février en France, découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

