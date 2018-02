Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière et le travail. Il va y découvrir l'amitié, la règle, l’amour et la foi…

Voici le pitch de La Prière, nouveau film réalisé par le Français Cédric Kahn (L'Ennui, Roberto Succo, Feux rouges). La Prière fait partie de la compétition de la prochaine Berlinale, qui sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

La Prière sortira le 21 mars en France. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

Jill Holleville

