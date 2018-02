FESTIVAL DE GERARDMER 2018: jour 4 !

Le Festival du Film Fantastique de Gérardmer, suite ! Le festival est à suivre en direct sur FilmDeCulte. Retrouvez ci-dessous nos nouveaux articles consacrés aux films diffusés ce troisième jour. En attendant de nombreux autres...

Compétition

Ghostland, Pascal Laugier

Les Affamés, Robin Aubert

Chasseuse de géants, Anders Walter

Hors compétition

Downrange, Ryuhei Kitamura

El Habitante, Guillermo Amoedo

La Princesse des glaces, Aleksey Tsitsilin

Beyond Skyline, Liam O'Donnell

Mayhem, Joe Lynch

Notre dossier

Toutes les infos sur le festival

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens consacrés à Gérardmer, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !